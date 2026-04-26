Un uomo di 31 anni, insegnante in California, è stato fermato dalle autorità dopo aver sparato durante una cena con il presidente degli Stati Uniti. La polizia ha confermato che si tratta di Cole Tomas Allen, ma al momento non sono state rese note le motivazioni dietro l'atto. La scena si è svolta durante l'evento dei Corrispondenti della Casa Bianca, e l'uomo si trova ora sotto custodia.

L'uomo sotto custodia delle autorità per l'incidente alla cena dei Corrispondenti della Casa Bianca è Cole Tomas Allen, 31enne della California. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti. L'aggressore è un insegnante. Lo riporta il New York Post: apparirà in tribunale per la prima volta lunedì. Le indagini L'uomo sospettato sarà probabilmente incriminato a breve, ha dichiarato il procuratore generale ad interim Todd Blanche. «Le accuse dovrebbero essere ovvie, visto il comportamento tenuto. Ma come sentirete, ci saranno diverse accuse relative alla sparatoria, al possesso di armi da fuoco e a qualsiasi altra cosa riusciremo a raccogliere su quest'uomo», ha affermato Blanche.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Cole Tomas Allen, l'uomo che ha sparato alla cena con Trump: 31enne insegnante. «Non sappiamo perché lo ha fatto»

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