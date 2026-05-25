Cos' è questa Flotilla di terra di cui si parla poco e chi sono gli italiani fermati in Libia

Un nuovo caso internazionale ad appena una settimana dall'abbordaggio delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla dal largo di Cipro. Stavolta non un'intercettazione in acque internazionali da parte di Israele, ma un fermo formale in Libia da parte delle autorità della Cirenaica. Una decina di. 🔗 Leggi su Today.it

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Flotilla, chi sono gli attivisti italiani bloccati in Libia: "Trattati come clandestini"Due attivisti italiani della Flotilla sono stati trasferiti a Bengasi in Libia e sono stati trattati come possibili clandestini.

Flotilla, gli Usa di Trump appoggiano l’azione di Israele: “Iniziativa filo-Hamas”. Chi sono gli italiani fermatiLe autorità israeliane hanno condotto un'operazione contro una flottiglia nel Mar Egeo, che si sospetta avesse legami con gruppi filo-palestinesi.

Temi più discussi: Noi, la Flotilla e Gaza; Flotilla, tornano in Italia altri sei attivisti: Rimasti al freddo tutta la notte. Non ci aspettavamo una violenza di questo tipo; Israele ha bloccato tutte le barche della Flotilla; Flotilla, attivisti ricoverati a Istanbul. Ben-Gvir interdetto dal territorio francese.

Il Ministro @Antonio_Tajani oggi chiede sanzioni contro Ben-Gvir dopo le violenze sugli attivisti della Flotilla. Ma un mese fa proprio il Governo italiano ha contribuito a bloccare la sospensione dell’Accordo UE-Israele. Questa non è diplomazia: è ipocrisia e co x.com

Vi è mai capitato che un ex partner o un ex amico tornasse a farsi sentire dopo anni? Come la vivete? reddit

Cosa succede adesso ai 29 italiani della Flotilla fermati da Israele: c'è anche un deputatoLe imbarcazioni sono state sequestrate e tutti gli attivisti verranno portati ad Ashdod. Quali sono le strade percorribili e cosa sta facendo il governo Meloni ... today.it

Flotilla, fine missione: tutte le barche intercettate da Israele, 29 gli italiani fermati. Cosa rischiano ora gli attivistiPersi i contatti anche con il deputato pentastellato Carotenuto. La Farnesina avvia le verifiche su uso della forza dell'Idf ... tg.la7.it