Cos' è questa Flotilla di terra di cui si parla poco e chi sono gli italiani fermati in Libia

Da today.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un nuovo caso internazionale ad appena una settimana dall'abbordaggio delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla dal largo di Cipro. Stavolta non un'intercettazione in acque internazionali da parte di Israele, ma un fermo formale in Libia da parte delle autorità della Cirenaica. Una decina di. 🔗 Leggi su Today.it

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