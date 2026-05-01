Le autorità israeliane hanno condotto un'operazione contro una flottiglia nel Mar Egeo, che si sospetta avesse legami con gruppi filo-palestinesi. Gli Stati Uniti, sotto l'amministrazione di Trump, hanno espresso sostegno all'intervento israeliano, definendolo un’iniziativa a favore di Hamas. Nel frattempo, alcune persone di nazionalità italiana sono state fermate durante le operazioni e sono attualmente sotto indagine. La vicenda ha suscitato reazioni e discussioni a livello internazionale.

L’ azione israeliana sulla Flotilla al largo delle acque greche è oggetto di discussione a livello internazionale. Sono 22 in tutto le barche che lo Stato ebraico ha fermato, mentre le altre 45 della spedizione si trovano attualmente nei porti della Grecia. Non è chiaro quando e se la spedizione proseguirà e nel frattempo proprio la Grecia, sottolineando che non ci sono state interlocuzioni con Israele per il blocco, si è offerta per favorire il rimpatrio. Nel frattempo l’unico Paese che si è allineato con Israele sono gli Stati Uniti, che “condannano la Global Sumud Flotilla, un'iniziativa filo-Hamas e uno sforzo infondato e controproducente volto a minare il piano di pace del presidente Trump”.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Flotilla, gli Usa di Trump appoggiano l’azione di Israele: “Iniziativa filo-Hamas”. Chi sono gli italiani fermati

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