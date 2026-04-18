De Zerbi disperato per la vittoria del Tottenham sul Brighton | ‘I giocatori devono provare cosa vuol dire vincere ancora’

Dopo la sconfitta subita dal Brighton contro il Tottenham, l’allenatore si è mostrato molto deluso e ha sottolineato l’importanza di far vivere ai suoi giocatori l’esperienza della vittoria. Ha commentato che i giocatori devono riuscire a capire cosa significa conquistare nuovamente i tre punti per rafforzare la fiducia e migliorare le prestazioni. La squadra si prepara ora a riprendere gli allenamenti in vista delle prossime partite.

2026-04-17 16:35:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Roberto De Zerbi è fiducioso che il morale del Tottenham cambierà quando otterranno quella vittoria sfuggente Roberto De Zerbi desidera disperatamente che il Tottenham assapori di nuovo quella sensazione di vittoria, indipendentemente da ciò che incide sulle loro speranze di restare in piedi. Domani De Zerbi assumerà la guida degli Spurs per la seconda volta e accoglierà la sua ex squadra, il Brighton, al Tottenham Hotspur Stadium per una partita che sembra imperdibile viste le altre partite di questo fine settimana....🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - De Zerbi disperato per la vittoria del Tottenham sul Brighton: ‘I giocatori devono provare cosa vuol dire vincere ancora’ Notizie correlate Tottenham, ancora in bilico la panchina di Tudor: anche De Zerbi tra le opzioni!Calciomercato Manchester United, Semenyo saltato? I Red Devils hanno già l’alternativa! Mercato PSG, individuato il grande obiettivo per l’estate: ha... Dugarry ancora contro De Zerbi: “Ha allenato Sassuolo e Brighton, ma parla come se avesse vinto due Champions”Christophe Dugarry torna ad attaccare Roberto De Zerbi, accusandolo di arroganza e scarsa umiltà: l'ex attaccante francese ha messo nel mirino... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Premier League, esordio di De Zerbi con il Tottenham: orari e dove vederlo; West Ham-Wolverhampton: data, orario, probabili formazioni e dove vederla in TV e streaming. De Zerbi prova a fare lo psicologo (e il padre) per evitare il crollo del TottenhamIl Tottenham in crisi nera si affida a Roberto De Zerbi. Basterà la psicologia per salvare una squadra costruita malissimo? ilnapolista.it De Zerbi: La chiave per salvare il Tottenham è mentaleLe parole del nuovo allenatore del Tottenham Roberto De Zerbi, intervistato a Sky Sport prima del suo esordio in panchina con gli Spurs ... gianlucadimarzio.com Volano stracci nella seconda manche della terza puntata: la coach di canto stronca l'esibizione dell'allievo di Zerbi tra i fischi del pubblico facebook