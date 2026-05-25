Cosa resta della Serie A La ricerca della stampa perfetta
Il campionato si è concluso domenica 24 maggio, con gli ultimi 90 minuti che hanno deciso le posizioni finali. La stagione 20252026 ha portato a una nuova distribuzione delle squadre nelle categorie, con alcune retrocessioni e promozioni ufficializzate. La classifica definitiva è stata pubblicata subito dopo il fischio finale. La giornata ha visto anche alcune partite decisive per le qualificazioni europee e per la salvezza. La stagione si chiude con le rose ufficiali e i risultati finali.
Il sipario è calato. I novanta minuti finali di domenica 24 maggio hanno emesso gli ultimi, insindacabili verdetti di una Serie A 20252026 che lascia in dote una nuova mappa del calcio italiano. Il filo conduttore del campionato è stato il più classico e avvincente dei regolamenti di conti sportivi. Dopo lo Scudetto della scorsa stagione, conquistato con merito dal Napoli proprio al termine di un duello infinito con i nerazzurri, la storia quest’anno si è ribaltata. Il capolavoro porta la firma di Cristian Chivu (87 punti). Raccogliere un’eredità pesante e scippare il tricolore ai campioni in carica non era un’impresa banale, specialmente per un tecnico all’esordio su una panchina di questo livello. 🔗 Leggi su Sportface.it
Shes a vengeful hedgehog, hes a blade. She pushed him away thrice; he kissed her breathless!
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