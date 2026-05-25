Cosa pensi della guerra a Gaza? Turista israeliana denuncia discriminazione durante la prenotazione in un agriturismo in Toscano

Una turista israeliana ha dichiarato di essere stata obbligata a comunicare le sue opinioni sulla guerra a Gaza durante la prenotazione di un soggiorno in un agriturismo a Poggibonsi, in Toscana. La donna ha riferito di aver dovuto fornire le sue posizioni politiche come parte del processo di prenotazione. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sul trattamento o sulla risposta del gestore dell'agriturismo.

Una turista israeliana si è trovata a dover fornire le sue posizioni politiche in merito alla guerra su Gaza da parte del gestore di un agriturismo in cui aveva prenotato, a Poggibonsi, in Toscana. Il caso è stato rilanciato da Repubblica, spiegando che attorno all’episodio si è sollevata una certa polemica, anche in rete. La conversazione diffusa in rete La turista ha cancellato la prenotazione e presentato un reclamo a Booking. Dopo la prenotazione tramite Booking.com, la donna avrebbe ricevuto un messaggio in cui il proprietario spiegava di non essere «antisemita», ma di non riuscire a «far finta di niente» davanti alla guerra a Gaza e alle politiche del governo Netanyahu. 🔗 Leggi su Open.online

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Femmes de Guerre : missions sous haute tension

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