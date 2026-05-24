America’s Cup Luna Rossa supera New Zealand e trionfa nelle regate preliminari a Cagliari
Luna Rossa ha vinto contro la squadra neozelandese nelle regate preliminari della Louis Vuitton 38ª America's Cup, disputate nel Golfo degli Angeli a Cagliari. Nell’ultimo match race, l’equipaggio italiano ha superato gli avversari, assicurandosi la vittoria prima della grande sfida del 2027 prevista a Napoli. La regata si è svolta in acque chiare e soleggiate, con le barche che hanno attraversato le onde a grande velocità.
Luna Rossa trionfa nelle splendide acque del Golfo degli Angeli a Cagliari. L’equipaggio italiano supera New Zealand nel match race conclusivo delle regate preliminari della Louis Vuitton 38ª America's Cup, anticipo della grande sfida del 2027 in programma a Napoli. Peter Burling, Ruggero Tita, Vittorio Bissaro e Umberto Molineris hanno controllato la sfida decisiva dall'inizio alla fine, anche favoriti dal fatto che New Zealand è stato tradito al via da una partenza anticipata. La penalità ha consentito a Burling e compagni di scappare subito lontano e di costringere gli avversari a inseguire. Sul campo di regata soffia un vento stabile tra i 12 e i 13 nodi, condizioni ideali che esaltano ancora una volta il golfo di Cagliari, scenario perfetto per gli spettacolari AC40, i monoscafi foiling capaci di oltrepassare i 40 nodi di velocità. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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