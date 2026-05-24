Luna Rossa ha vinto le prime regate preliminari della Louis Vuitton 38esima America's Cup a Cagliari, battendo in finale la squadra della Nuova Zelanda. La competizione si è svolta nelle acque sarde, con Luna Rossa che ha ottenuto la vittoria nelle prove di qualificazione. La regata si è conclusa con il risultato favorevole alla squadra italiana, che ha superato gli avversari durante le prove preliminari.

CAGLIARI – Evvai! Luna Rossa vince le prime regate preliminari a Cagliari della Louis Vuitton 38esima America’s Cup battendo in finale New Zealand. Gara in controllo per l’equipaggio di Luna Rossa che ha sfruttato la penalità per una partenza anticipata inflitta a New Zealand. Successo importante per Luna Rossa in vista della sfida di Napoli nel 2027. TITA – “È stato davvero fantastico. Credo che loro abbiano fatto un lavoro incredibile, ma già da questamattina sentivamo che qualcosa stava funzionando. Abbiamo fatto davvero un grande lavoro: siamo partiti spingendo forte sin dall’inizio e poi tutto si è incastrato perfettamente.” Così Ruggero Tita festeggia il successo di Luna Rossa. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - America’s Cup: Luna Rossa batte New Zealand nelle regate preliminari a Cagliari

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