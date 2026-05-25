Il Quirinale ha creato un sito online per raccogliere video in cui i cittadini spiegano cosa rappresenta la parola «repubblica». L'iniziativa si svolge in occasione del 2 giugno, per celebrare gli 80 anni dalla nascita della Repubblica. Tra i testimonial ci sono anche i comici Zalone e Bisio. Chiunque può partecipare pubblicando un breve video sul sito dedicato.

«Cosa è la Repubblica per te?». Il Quirinale lo chiede ai cittadini lanciando un sito ad hoc dove chiunque potrà pubblicare brevi video spiegando cosa significhi la parola «repubblica» a 80 anni dalla sua nascita. Si tratta di un’iniziativa decisamente innovativa per la presidenza della Repubblica che quest’anno ha colto la cifra tonda per sensibilizzare la gente, soprattutto i più giovani, sul significato di una forma di governo che oggi può apparire scontata. L’obiettivo del Quirinale è proprio quello di ridare corpo alla parola, riattualizzare il concetto e tastare la sensibilità dei cittadini. Il che accadrà con degli short video che saranno tutti pubblicati - ovviamente saranno moderati e dovranno seguire alcune regole -, anche quelli che esprimeranno dissenso. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - "Cosa è la Repubblica per te?" L'iniziativa del Colle rivolta ai cittadini per il 2 giugno. Zalone e Bisio testimonial

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