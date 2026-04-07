Mara Santangelo testimonial del Sicilia Padel Tour il 6 giugno la tappa a Messina

Mara Santangelo sarà la protagonista della tappa di Messina del Sicilia Padel Tour 2026, prevista per il 6 giugno. La tennista, rientrata in Italia da Dubai, dove trascorre la stagione invernale, arriverà in Sicilia pochi giorni prima degli attacchi che hanno coinvolto la zona. La presenza di Santangelo si inserisce in un calendario di eventi sportivi che coinvolge la regione, con l’obiettivo di promuovere il torneo e il padel tra il pubblico locale.

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Padel - Sabato e domenica al circolo "Madonne Bianche». Il "Cupra Tour» sbarca a S.Alessio. Tappa nel week-end del circuitoIl padel sempre più in espansione e la Lucchesia si dimostra ricca di appassionati.

Si parla di: Sicilia Padel Tour, Mara Santangelo testimonial. Il 6 giugno la tappa a Messina.

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