Centri estivi Fattore Lecco | Serve una regia comunale Tre proposte concrete per le famiglie

Fattore Lecco ha espresso la necessità di un coordinamento comunale per i centri estivi, presentando tre proposte concrete rivolte alle famiglie. L’associazione si è soffermata sulle difficoltà che le famiglie incontrano a causa dei costi elevati e delle regole rigide, che differiscono da quelle applicate durante l’attività didattica normale. La richiesta mira a trovare soluzioni pratiche per gestire meglio questa fase dell’estate.