Centri estivi Fattore Lecco | Serve una regia comunale Tre proposte concrete per le famiglie
Fattore Lecco ha espresso la necessità di un coordinamento comunale per i centri estivi, presentando tre proposte concrete rivolte alle famiglie. L’associazione si è soffermata sulle difficoltà che le famiglie incontrano a causa dei costi elevati e delle regole rigide, che differiscono da quelle applicate durante l’attività didattica normale. La richiesta mira a trovare soluzioni pratiche per gestire meglio questa fase dell’estate.
Fattore Lecco interviene su uno dei temi più delicati del momento, portando la voce delle famiglie gravate dal peso dei centri estivi e quella di chi li organizza, facendo i conti con costi e regole stringenti, diverse da quelle che regolano l'attività didattica ordinaria. La lista civica a.🔗 Leggi su Leccotoday.it
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