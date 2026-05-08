Con l’arrivo della bella stagione, l’amministrazione comunale di San Giorgio si sta concentrando sulla gestione dei centri estivi. Sono in fase di pianificazione e organizzazione le attività rivolte ai più giovani, con l’obiettivo di garantire servizi adeguati durante il periodo di vacanza scolastica. Le iniziative prevedono diverse strutture e programmi, approvati e coordinati dall’ente locale. La collaborazione tra i diversi uffici comunali è al centro delle operazioni.

La bella stagione è ormai in dirittura di arrivo e l’amministrazione comunale sangiorgese impegnata ad accoglierla nel migliore de modi possibile: da un lato rendendo la città più vispa e confortevole per il turista che per trascorrere la vacanza preferisce il mare al suo paese, dall’altro lato garantendo pubbliche agevolazioni ai residenti che a Porto San Giorgio trascorrono pure la vacanza. A questo proposito hanno fatto scuola gli anni scorsi i centri estivi per minorenni i quali venivano presi in consegna e custoditi dagli asciando ai genitori tempo e modo di lavorare. L’attuale amministrazione comunale capito l’importanza di tale organizzazione ha deciso di rinnovarla anche per il 2026, scegliendo ancora una volta di puntare sulla collaborazione con associazioni, cooperative, polisportive e realtà educative del territorio.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Centri estivi: l’amministrazione gioca di squadra

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