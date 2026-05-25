Corso pratico di lettura espressiva per docenti
Un corso pratico di lettura espressiva per insegnanti si concentra sulla cura della voce, strumento principale di chi insegna. Durante le sessioni si affrontano tecniche per evitare l’affaticamento vocale, modulare ritmo e volume e rendere più coinvolgente la lettura ad alta voce. L’obiettivo è migliorare la capacità di trasmettere messaggi in modo efficace, mantenendo vivo l’interesse degli ascoltatori durante le ore di lezione.
La voce è lo strumento di lavoro dell’insegnante. La usiamo per ore ogni giorno, eppure quasi nessuno ce l’ha insegnata davvero: come gestirla senza affaticarla, come modulare ritmo e volume per tenere viva l’attenzione, come leggere ad alta voce un brano in modo che arrivi davvero a chi ascolta. Questo corso pratico in tre lezioni affronta proprio questo: trasformare la lettura ad alta voce da automatismo a competenza consapevole. Si lavora su respirazione, articolazione, ortoepia, ritmo, tono, volume e — soprattutto — sull’interpretazione del testo. Il corso è progettato per docenti di ogni ordine e grado, ma è aperto anche a formatori, comunicatori, lettori volontari e a chiunque usi la voce come strumento di lavoro o di passione. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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