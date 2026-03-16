Formazione docenti e lettura in classe | corso gratuito della Commissione Europea per coinvolgere le famiglie con strategie pratiche di alfabetizzazione

La Commissione Europea ha avviato un corso gratuito rivolto agli insegnanti, dedicato alle tecniche di alfabetizzazione e alla promozione della lettura in classe. Il programma si concentra su metodologie pratiche per coinvolgere le famiglie nel percorso di apprendimento. Il corso intende fornire strumenti concreti ai docenti per migliorare l’interazione tra scuola e famiglia, con un focus su strategie di alfabetizzazione efficaci.

La Commissione Europea offre un nuovo corso gratuito per docenti sulle strategie pratiche per coinvolgere le famiglie nella lettura condivisa L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Leggi anche: Formazione docenti e Buone Pratiche: nominata la Commissione SAFI per valutare le eccellenze delle scuole italiane Didattica della matematica e progetti eTwinning: disponibile il corso di formazione gratuito e flessibile per docentiÈ disponibile il corso online "Enhance numeracy skills with eTwinning projects" rivolto ai docenti. Contenuti e approfondimenti su Commissione Europea Temi più discussi: Educazione digitale a scuola: le 4 linee guida gratuite dell'Europa per gestire l'intelligenza artificiale, contrastare la disinformazione, insegnare informatica e scegliere i migliori contenuti didattici; Riconoscimenti: il liceo 'E. Montale' tra le dieci scuole italiane premiate nell’ambito del programma Erasmus+; Concorso Generale Ufficio dell'Unione Europea Funzionari Amministratori EPSO da 1490 posti: come prepararsi; Più ore di lezione non aumentano la performance degli studenti. Quando il tempo produce risultati? I dati Eurydice. Formazione docenti e Buone Pratiche: nominata la Commissione SAFI per valutare le eccellenze delle scuole italianeLa nuova Commissione valuterà le Buone Pratiche formative. Il Ministero ricorda che la formazione continua costituisce un diritto ed un dovere, affidando la selezione a esperti di INDIRE e Universit ... orizzontescuola.it Corsi Ecm. Docenti, moderatori e responsabili scientifici: nuove regole per riconoscimento e cumulo creditiLa Commissione Ecm aggiorna i criteri per l’attribuzione dei crediti ai professionisti che svolgono ruoli negli eventi formativi. Ecco le novità per i professionisti docenti, moderatori, tutor e respo ... farmacista33.it Il 18 marzo la Commissione europea svelerà il 28esimo regime societario per facilitare la vita alle imprese Ue e favorire le start up - facebook.com facebook Alla Biennale di Venezia rischia di riaprire il padiglione russo. Ventidue Paesi e la Commissione europea hanno scritto al direttore Buttafuoco chiedendo di ripensarci, avvertendo anche del rischio di una sospensione dei fondi. Mentre la Russia continua a dist x.com