Società fantasma e fatture false per 150 milioni | stangata della finanza a grossista di abbigliamento barese

La guardia di finanza ha messo sotto sequestro beni e disponibilità finanziarie per circa 1,3 milioni di euro nei confronti di un rappresentante legale di una società operante nel commercio all’ingrosso di abbigliamento nell’area metropolitana di Bari. L’indagine ha portato alla scoperta di una società “fantasma” e di fatture false per un totale di circa 150 milioni di euro. Le attività investigative sono ancora in corso.

Vasta operazione delle fiamme gialle: sequestrati beni per 1,3 milioni di euro. Svelato un colossale sistema di fatture false con il coinvolgimento di società 'cartiere' La guardia di finanza ha eseguito un sequestro preventivo di beni e disponibilità finanziarie per circa 1,3 milioni di euro nei confronti del legale rappresentante di una società operante nel commercio all’ingrosso di abbigliamento, con sede nell’area metropolitana di Bari. Il provvedimento è stato disposto dal gip del Tribunale di Bari su richiesta della Procura. L’inchiesta, avviata a seguito di una verifica fiscale e condotta dai finanzieri della Tenenza di Putignano, ha portato alla luce l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti annotate nella contabilità aziendale.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Accusa: fatture false per 1,3 milioni di euro. Sequestri a carico di ventidue imprese del barese Guardia di finanzaDi seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: Nell’ambito della costante azione di polizia economico-finanziaria a contrasto delle frodi... Leggi anche: Fondi neri e fatture false emesse da società fantasma per un giro d'affari di 10 milioni di euro: 14 indagati Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Società fantasma e fatture false per 150 milioni: stangata della finanza a grossista di abbigliamento barese; Maxi frode nella Grande distribuzione: cooperative fantasma, appalti finti e 166 milioni di fatture false; Scoperta maxi frode fiscale. Fatture false per 178 milioni. Coinvolte 14 società cartiere; Fatture false, crediti fantasma e firme contraffatte, scoperto un sistema da oltre 4 milioni di euro tra riqualificazioni mai eseguite e crediti d’imposta truffaldini. Fatture false e manodopera irregolare: indagate 29 persone, evasione da 166 milioniUn sequestro preventivo di beni per un valore superiore a 30 milioni di euro è stato disposto dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ... cronachedellacampania.it Grande distribuzione, scoperto giro di fatture false, coinvolti in 29, sequestrati beni per oltre 30milioni di euroNell'ambito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord e delegate al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli, il Giudice per le indagini pr ... napolitoday.it Telesveva. . SERIE B | Traversa e il Bari che affonda: “La società pensa che questa sia una piazza da poco” #Bari #Sport Su Youtube: https://youtu.be/C1Hbgqc5KU0 facebook Nessuna società e nessun giocatore risulta indagato al momento x.com