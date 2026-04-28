Un’indagine ha portato alla scoperta di un vasto sistema fraudolento all’interno di una catena di distribuzione, con 29 persone coinvolte. Le accuse riguardano l’emissione di fatture false per un importo complessivo di circa 166 milioni di euro e l’impiego di lavoratori “fantasma”. L’indagine, durata diversi mesi, ha portato alla luce pratiche illecite che coinvolgono vari soggetti e attività legate alla gestione economica dell’azienda.

Tempo di lettura: 3 minuti Si basava sulle fatture false – per ben 166 milioni di euro – il sistema fraudolento grazie al quale il polo casertano Conad avrebbe impiegato centinaia di lavoratori, senza assumerli, aggirando costi e vincoli del lavoro subordinato e ottenendo un illecito risparmio sull’Iva. È quanto emerge da un’indagine della Guardia di Finanza di Napoli che, coordinata dalla Procura di Napoli Nord, ha fatto luce su una presunta frode fiscale legata ad appalti illeciti di manodopera nel settore della grande distribuzione organizzata. I militari hanno notificato un sequestro preventivo da oltre 30 milioni di euro nell’ambito di un procedimento penale che vede complessivamente 29 indagati, tra persone fisiche e società.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Fatture false e lavoratori “fantasma”: terremoto nel sistema Conad, 29 indagati

Notizie correlate

Leggi anche: Fondi neri e fatture false emesse da società fantasma per un giro d'affari di 10 milioni di euro: 14 indagati

Maxi frode fiscale nel settore carni, appalti fittizi e fondi Covid usati per pagare fatture false: 12 indagatiUn'imponente frode fiscale e contributiva, unita alla distrazione di fondi pubblici destinati all'emergenza Covid, è stata portata alla luce dai...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Maxi frode nella Grande distribuzione: cooperative fantasma, appalti finti e 166 milioni di fatture false; Grande distribuzione, scoperto giro di fatture false, coinvolti in 29, sequestrati beni per oltre 30milioni di euro; Fatture false, soldi all’estero e il caso Bari. Le piste dell’inchiesta sui servizi e Del Deo; Frode fiscale e appalti illeciti per manodopera, sequestro da 30 milioni nel Casertano.

Grande distribuzione, scoperto giro di fatture false, coinvolti in 29, sequestrati beni per oltre 30milioni di euroNell'ambito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord e delegate al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli, il Giudice per le indagini pr ... napolitoday.it

Fatture false e manodopera irregolare: indagate 29 persone, evasione da 166 milioniUn sequestro preventivo di beni per un valore superiore a 30 milioni di euro è stato disposto dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ... cronachedellacampania.it

Tra appalti, fatture false e spionaggio. La Difesa “assediata” dalla magistratura x.com

Fatture false per milioni di euro, indagati sedici titolari di società #Benevento - facebook.com facebook