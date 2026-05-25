Corsa in montagna | la Coppa Lombardia è approdata in Valchiavenna

Notizia in breve

Domenica 24 maggio 2026, in Valchiavenna, si è svolta la quinta prova della Coppa Lombardia di corsa in montagna. Circa 320 giovani atleti provenienti da diverse province della regione sono arrivati per gareggiare in questa giornata di sole. La manifestazione ha visto le categorie giovanili sfidarsi sui percorsi all'aperto, con i partecipanti che hanno affrontato le salite e le discese tra il paesaggio montano.