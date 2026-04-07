La Protezione Civile di Regione Lombardia ha emanato un avviso di criticità arancione per il rischio incendi boschivi in alcune zone montane, tra cui la Valchiavenna. L’allerta riguarda anche le valli di media e bassa quota e resterà in vigore fino a domani. La misura è stata adottata per monitorare e prevenire possibili incendi che potrebbero interessare le aree interessate.

La Protezione Civile di Regione Lombardia ha innalzato il livello di allerta per il rischio incendi boschivi in diverse aree montane, con criticità accentuate in Valchiavenna e nelle valli media e bassa fino a domani. Il quadro meteorologico attuale, caratterizzato dall’assenza di precipitazioni, ha già generato interventi concreti. Sabato di Pasqua, a Mazzo di Valtellina, precisamente nella zona di Campasc, è divampato un incendio che ha richiesto l’impiego coordinato di mezzi aerei e squadre di terra, concludendo le operazioni di spegnimento solo nella serata di domenica. Parallelamente a questo evento, a Lovero, nell’area di Bulata, le fiamme hanno divorato circa un ettaro di superficie boschiva durante le medesime ore. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lombardia in allerta incendi: criticità arancione in Valchiavenna

Allerta incendi in Lombardia a Pasqua: rischio alto nel Comasco, scattano i divietiTemperature in aumento, vegetazione secca e rischio roghi elevato sulla fascia prealpina: coinvolta anche Como e provincia.

Ancora allerta arancione, pioggia e vento forte in tutta l’Emilia-Romagna: quali sono le criticitàBologna, 18 febbraio 2026 – Un’altra giornata di allerta meteo in regione: parliamo di giovedì 19 febbraio.

Temi più discussi: Alto rischio incendi boschivi in Lombardia; In Lombardia scatta il periodo di alto rischio per gli incendi boschivi, allerta arancione sulle Prealpi; Allerta incendi in Lombardia a Pasqua: rischio alto nel Comasco, scattano i divieti; Aperto da Regione Lombardia lo stato di alto rischio di incendio boschivo.

Non piove, sale ancora l’allerta per il pericolo incendiAllerta arancione di protezione civile per rischio incendi boschivi dal pomeriggio di ieri e almeno fino a domani per la Valchiavenna e la media e Bassa Valle. Allarme giallo, invece, per l’Alta Valte ... ilgiorno.it

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Elia Del Grande è ancora in fuga (per la seconda volta) https://www.rainews.it/tgr/lombardia/articoli/2026/04/elia-del-grande-ancora-in-fuga-dopo-un-permesso-3f05934f-ebbf-414d-9fde-71b5503d1ca8.html - facebook.com facebook

In Lombardia i negozi sfitti sono almeno 10 mila. E a Milano c'è chi trasforma lo spazio commerciale in casa x.com