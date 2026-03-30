Corsa in montagna | nella prima tappa della Coppa Lombardia i giovani valtellinesi calano il pokerissimo

Nella prima tappa della Coppa Lombardia 2026 di corsa in montagna, i giovani atleti valtellinesi hanno vinto cinque delle sei gare in programma nel Trofeo Beppi Normanni. La competizione ha visto sfidarsi numerosi partecipanti provenienti da diverse regioni, con le gare che si sono svolte su percorsi impegnativi e tecnici. La manifestazione si è svolta nel rispetto delle normative vigenti e senza incidenti rilevanti.

Cinque i successi per i rappresentanti delle società della provincia di Sondrio al Trofeo Beppi Normanni, che ha aperto l'edizione 2026 della kermesse Una serie di gare avvincenti caratterizza il via della Coppa Lombardia 2026 di corsa in montagna giovanile nel classicissimo Trofeo Beppi Normanni. La 39esima edizione della manifestazione di San Pellegrino (Bergamo), organizzata dall’Atletica Valle Brembana, applaude a livello Cadette (1500m) il bel successo di Aya Khattab: la portacolori della Polisportiva Albosaggia, campionessa regionale di cross e quarta ai Campionati Italiani di corsa campestre a livello Under 16, precede sul... 🔗 Leggi su Sondriotoday.it © Sondriotoday.it - Corsa in montagna: nella prima tappa della Coppa Lombardia i giovani valtellinesi calano il pokerissimo Articoli correlati Sci alpinismo: dopo la prima tappa della Pierra Menta, atleti valtellinesi in odore di podioNella gara femminile, infatti, Alba De Silvestro e Lisa Moreschini hanno chiuso terze a 10' circa dalla coppia in testa, formata dalle francesi Emily... Tour Down Under 2026, cambia il percorso della quarta tappa: cosa è successo nella corsa australianaTiene banco la problematica delle alte temperature in Australia e la criticità non interessa solo gli Australian Open. Contenuti e approfondimenti su Coppa Lombardia Discussioni sull' argomento Montagna: il Cast di Gara-1 di Coppa Lombardia; COPPA LOMBARDIA 2026; Corsa in montagna, riparte la Coppa Lombardia: prima tappa il Beppi Normanni a San Pellegrino; Coppa Lombardia di corsa in montagna: quanti giovani in evidenza. E che brava Aya Khattab della Polisportiva Albosaggia. Coppa Lombardia, l'Atletica Alta Valtellina brilla a San Pellegrino: tre podi e una vittoriaSi è aperta con grandi soddisfazioni per l'atletica della provincia di Sondrio la stagione 2026 della Coppa Lombardia di Corsa in Montagna Giovanile. Nella classica prima tappa del Trofeo Beppi Norman ... intornotirano.it Coppa Lombardia, l'Atletica Alta Valtellina brilla a San Pellegrino: tre podi e una vittoria x.com Serie C - Semifinale di Coppa Lombardia partita di andata Questa sera i ragazzi hanno avuto qualche difficoltà ad entrare in partita e, quando finalmente le cose iniziavano a girare per il verso giusto, qualche svista arbitrale non è stata di aiuto. La Pallavolo - facebook.com facebook