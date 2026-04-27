Mondiale per Club 2029 la FIFA cambia i criteri di accesso Le novità per le partecipanti alla Champions League

La FIFA ha annunciato modifiche ai criteri di accesso al Mondiale per Club del 2029, aggiornando le modalità di qualificazione delle squadre partecipanti. Tra le novità, ci sono variazioni che riguardano le società che si qualificano attraverso la Champions League, con nuovi parametri e procedure stabiliti dall’ente calcistico internazionale. Le modifiche entreranno in vigore nei prossimi anni, interessando le modalità di selezione delle squadre che accederanno alla competizione mondiale.

di Angelo Ciarletta Mondiale per Club 2029, la FIFA cambia i criteri per l’accesso al torneo. Ecco le novità per le partecipanti alla Champions League. La Juve e le grandi potenze europee si preparano a un cambiamento radicale. La FIFA ha ufficialmente riscritto i criteri di qualificazione per il nuovo Mondiale per Club, introducendo un sistema di ranking universale che entrerà in vigore per l’edizione 2029. L’obiettivo è uniformare il calcolo per tutte le confederazioni, superando le vecchie eccezioni metodologiche basate sui coefficienti continentali. CONTINASSA JUVE LIVE Per il ciclo 2025-2028, fondamentale per l’accesso alla rassegna iridata, il modello prevede l’assegnazione di 3 punti per la vittoria, 1 per il pareggio e 3 punti per il passaggio a ciascuna fase della competizione.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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