Corruzione elettorale alle Comunali 2026 tessere elettorali e soldi vicino ai seggi | denunce a Casandrino e Mugnano di Napoli

Due persone sono state denunciate dai carabinieri a Casandrino e Mugnano di Napoli per corruzione elettorale. Secondo quanto riferito, vicino ai seggi sono state trovate tessere elettorali e denaro. Le forze dell'ordine hanno sequestrato gli oggetti durante i controlli. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle persone coinvolte o sulle circostanze specifiche.

I carabinieri hanno denunciato per corruzione elettorale due persone a Casandrino e a Mugnano di Napoli, comuni dell'area nord del capoluogo partenopeo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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