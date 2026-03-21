Come si vota nelle Marche per il referendum sulla giustizia | fac simile scheda elettorale

Il 21 marzo 2026 si svolge nelle Marche il referendum sulla giustizia. Gli elettori devono compilare una scheda elettorale con le indicazioni sui quesiti proposti. La scheda presenta diverse opzioni di risposta e viene consegnata ai cittadini nelle cabine elettorali. La giornata di voto si svolge in tutta la regione, seguendo le procedure stabilite per le consultazioni popolari.

Ancona, 21 marzo 2026 – Al termine di una campagna referendaria che ha visto strenuamente impegnati fino all’ultimo, i due fronti contrapposti per il ‘Sì’ e per il ‘No’, una campagna che ha quasi monopolizzato l’attività politica delle ultime settimane, sfiorando toni anche piuttosto aspri, è tempo di tirare le fila e passare la matita agli elettori chiamati domani, domenica 22 marzo, e dopodomani, lunedì 23 marzo, ad esprimere il loro voto sul referendum confermativo della legge costituzionale su ‘Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare’. Cosa significa votare Sì e votare No. Quanti sono gli elettori nelle Marche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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