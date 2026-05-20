Elezioni 2026 | come si vota le info e il fac simile della scheda elettorale

Da veneziatoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le elezioni amministrative del 2026 si terranno nelle giornate di domenica 24 e lunedì 25 maggio, coinvolgendo 894 comuni italiani. Tra le città più grandi impegnate in questa tornata figurano Venezia, chiamata a scegliere il nuovo sindaco, e altri due comuni di dimensioni più ridotte, entrambi con meno di 15.000 abitanti. Le operazioni di voto prevedono l’utilizzo di schede elettorali che verranno consegnate ai cittadini iscritti alle liste elettorali. Di seguito vengono illustrate le modalità di voto e viene fornito un esempio della scheda elettorale.

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Domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026 si svolgono le elezioni amministrative in 894 comuni italiani. Venezia è una delle città più importanti chiamate a eleggere il nuovo sindaco in questa tornata elettorale, e in provincia si vota solo in altri due comuni, entrambi sotto i 15mila abitanti: Torre. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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