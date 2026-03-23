Quasi 2,5 chili di droga sull' auto con targa straniera scacco al corriere della droga a Fiumicino

Viaggiava a bordo di una Fiat 500 a noleggio con targa straniera un corriere della droga trovato con quasi 2,5 chili di sostanza stupefacente. L'uomo, un 38enne, è stato arrestato dai carabinieri a Fiumicino, in provincia di Roma. Sono stati i militrari della stazione di Fiumicino, intorno alle 23:00 di ieri, domenica 22 marzo, a fermare il 38enne romano in via Scagliosi. L’atteggiamento sospetto del conducente li ha indotti ad approfondire il controllo che ha portato alla luce un vero e proprio deposito di sostanze stupefacenti. In particolare sono stati sequestrati 20 panetti di hashish, per un peso complessivo di 1 chilo ulteriori 103 grammi della medesima sostanza, altri 92 di marijuana e circa 1,3 di cocaina. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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