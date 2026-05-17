Corrado Danesi candidato sindaco a Parzanica | Le priorità per il paese

A Parzanica si avvicinano le elezioni comunali, previste per il 24 e 25 maggio, con due liste in corsa. Da un lato c’è “Forza popolare per Parzanica”, che sostiene Corrado Danesi come candidato sindaco, dall’altro “Parzanica Futura”, con Gian Pietro Paratico a guidare la lista. Entrambe le forze politiche presentano i loro programmi e candidati nella competizione elettorale per la gestione del municipio.

Si avvicinano le elezioni amministrative a Parzanica. Alle comunali del 24 e 25 maggio le liste in campo sono due: da una parte “Forza popolare per Parzanica” che punta sul candidato sindaco Corrado Danesi e dall’altra “Parzanica Futura” guidata dal candidato sindaco Gian Pietro Paratico. INTERVISTA AL CANDIDATO SINDACO CORRADO DANESI – “FORZA POPOLARE PER PARZANICA”. Perché ha deciso di candidarsi? Trascorsi questi anni all’opposizione ho capito che dovevo continuare, per dare il mio contributo utile alla nostra comunità con la convinzione che è possibile attuare un processo di rinnovamento politico, culturale, sociale ed economico. Quali... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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