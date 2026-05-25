coppa passalacqua venturina forza nove

Il Venturina ha vinto l’ultima partita del girone C con un punteggio di 9-2 contro l’Atletico Maremma, ottenendo il primo posto a punteggio pieno. La squadra si è qualificata ai quarti di finale della Coppa Passalacqua. La partita ha visto il Venturina segnare numerosi gol, consolidando la sua posizione in classifica. L’Atletico Maremma ha subito la sconfitta nel match conclusivo del girone.

Il Venturina è una macchina da gol: Altletico Maremma travolto per 9-2 nell’ultima sfida del girone C, certificando il primo posto a punteggio pieno e volando ai quarti di finale. Passano appena trenta secondi e un clamoroso errore in disimpegno della retroguardia dell’Atletico Maremma spalanca la via del gol a Musli. La reazione avversaria non c’è e il Venturina raddoppia al 7’ con Toninelli, seguito due minuti più tardi dal tris firmato da Daddi. L’Altetico Maremma prova a scuotersi al 18’ con la rete di Accolla, ma è solo un’illusione. I rossi riprendono subito a spingere: Bicocchi cala il poker al 21’, Toninelli firma la doppietta personale al 24’ e Berrade si iscrive al tabellino al 32’ per il momentaneo 6-1. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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