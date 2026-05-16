coppa passalacqua pokerissimo venturina

Nel terzo turno del girone C della Coppa Passalacqua, il Venturina ha ottenuto una vittoria con il punteggio di 5-0 contro il Campagnatico Arcille. La squadra ha segnato cinque reti senza subirne durante l'incontro, consolidando così il risultato. La partita si è svolta senza variazioni di risultato fino al termine, con il Venturina che ha dominato l’intera durata dell’incontro. Il match si è concluso con un netto successo per la formazione di casa.

Il Venturina cala il pokerissimo (5-0) contro il Campagnatico Arcille nel terzo incontro del girone C della Coppa Passalacqua. Sono occorsi 6’ al Venturina per sbloccare la contesa con il Campagnatico Arcille, 12’ per raddoppiare. Quindi l’itinerario si è stabilizzato diventando poi discesa. Dietro a questa analisi si muovono la tripletta (prima del torneo) di Toninelli e il valido impegno dei bianchi guidati da Cocciolo. Nelle venature della gara ci ha messo lo zampino anche la iella sotto forma di una traversa piena colpita (40’) dalla media distanza da Tiberi entrato al 23’ in sostituzione dell’infortunato Bensi, e la respinta volante e complicata di Leoni su conclusione di Filippo Mariottini al minuto 41. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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