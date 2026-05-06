Coppa Passalacqua Venturina subito forte

Nella prima partita della cinquantunesima edizione della Coppa Passalacqua, Venturina ha iniziato con determinazione, mostrando un ritmo intenso fin dai primi minuti. La squadra ha subito preso in mano il controllo del gioco, mettendo in difficoltà l’avversaria con azioni rapide e concentrate. La partita si è svolta senza interruzioni significative, con il punteggio che si è mantenuto in equilibrio fino a metà primo tempo.

Esordio positivo per una delle formazioni favorite per la vittoria finale della cinquantunesima edizione della Coppa Passalacqua. Sul campo del ’Frida Bottinelli Brogelli’, infatti, nella prima partita del girone C, il Venturina ha sconfitto 2-1 il Belvedere al termine di una partita piacevole e ben giocata. L’appuntamento metteva di fronte i livornesi, vincitori del campionato Juniores regionali e testa di serie della coppa, e il Belvedere, sesto in quelli provinciali e debuttante al ’Passalacqua’. Le forze in gioco si sono notate nonostante la positiva prestazione del Belvedere che, a tratti, è riuscito a colmare il dislivello tecnico. Pronti via con Galli a mettere i brividi ai compagni su un pallone saponetta bagnato dalla pioggia.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Coppa Passalacqua. Venturina subito forte Notizie correlate Categoria juniores. Coppa Passalacqua, oggi in campo ci sono Belvedere e VenturinaDopo la pausa del lungo fine settimana oggi torna lo spettacolo della ’Coppa Bruno Passalacqua’. Coppa Passalacqua. Invictasauro, buona la primaSuccede tutto nel secondo tempo nel terzo match della Coppa Bruno Passalacqua e l’Invictasauro si aggiudica l’esordio del girone B del torneo... Contenuti di approfondimento Si parla di: Venturina più esperto: vittoria di misura sull’esordiente Belvedere. Coppa Passalacqua. Venturina vola nel girone C: vince contro il Belvedere e conquista i primi tre puntiIl Venturina vince 2-1 contro il Belvedere con reti di Da Frassini e Caciagli, Turbanti segna per il Belvedere. maremmanews.it Gs Tv – Coppa Passalacqua: le interviste di Venturina-BelvedereGiornalista pubblicista dal 1993, ha collaborato con La Nazione, Tele Tirreno, Tv9, TeleMaremma. Ring announcer per Mediaset, Raisport, Sport Italia ed Eurosport. Addetto stampa della Figc provinciale ... grossetosport.com