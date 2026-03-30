Il Benevento 5 ha vinto la Coppa Italia di serie A2 Elite. Il consigliere comunale ha espresso gratitudine per aver promosso il nome della città attraverso questo risultato. La vittoria è stata festeggiata come un successo sportivo importante per la squadra locale e per la comunità. La conquista del trofeo è stata annunciata con entusiasmo, sottolineando il valore di questo risultato per il club e la città.

Tempo di lettura: 2 minuti “La città di Benevento è orgogliosa di poter festeggiare il nuovo successo sportivo ottenuto dal Benevento 5 nella Coppa Italia serie A2 Elite”. Così il consigliere comunale delegato allo Sport, Enzo Lauro, ha commentato il prestigioso traguardo raggiunto ieri, nelle final four svoltesi ad Ancona, dai ragazzi guidati di mister Scarpitti che avevano strappato la qualificazione nella fase eliminatoria ospitata al PalaTedeschi di Benevento. “Insieme a tutti gli sportivi di Benevento – ha proseguito Lauro – l’augurio mio e dell’amministrazione comunale è che la vittoria maturata nell’emozionante partita vinta contro il Padova, sia solo il preludio al finale di una stagione storica: manca infatti ancora un piccolo passo per poter festeggiare anche la promozione in serie A. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Vittoria in Coppa Italia del Benevento 5, il consigliere Enzo Lauro: “Grazie per aver veicolato il brand Benevento”

Articoli correlati

Leggi anche: Coppa Italia, GG Team Wear Benevento 5 avanti: vittoria sofferta contro la Futura

Leggi anche: Coppa Italia, il Benevento 5 si prepara per entrare nella storia

Tutto quello che riguarda Coppa Italia del

Temi più discussi: Calendario Vittoria - Eccellenza Coppa Italia Sicilia; Juve Women in finale di Coppa Italia. Super Capeta, che doppietta! Ora la Roma; Ad Aprilia, il secondo round della Coppa Italia di Zona 3; Coppa Italia femminile, Juve in finale: viola ko.

Coppa Italia Serie C: storia, formula e tutto quello che c’è da sapere sul torneoPotenza e Latina: sono queste le due finaliste della Coppa Italia di Serie C, che questa sera vedrà andare in scena la prima delle due gare di. tuttomercatoweb.com

Roma femminile in finale di Coppa Italia, Lukasova: Non è stato facile battere l'InterProtagonista con due interventi decisivi, che hanno permesso alla Roma Femminile di avere le meglio sull'Inter e di volare in finale di Coppa Italia, Olivie Lukasova, portiere delle giallorosse, ha pa ... msn.com

LA META CATANIA VINCE LA PRIMA COPPA ITALIA DELLA SUA STORIA La Covei Meta Catania Bricocity conquista la sua prima Coppa Italia. Battuta la Feldi Eboli per 5-2. In gol Pulvirenti, doppietta di Carmelo Musumeci, Lahuerta e Podda. Seg - facebook.com facebook