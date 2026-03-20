Scherma paralimpica Coppa del Mondo a Budapest | Mogos d’oro nella sciabola Markowska di bronzo

Nella seconda giornata di gare della Coppa del Mondo di scherma paralimpica a Budapest, Mogos ha vinto la medaglia d’oro nella sciabola, mentre Markowska si è aggiudicata il bronzo. L’Italia ha ottenuto anche buoni risultati nella spada maschile, con Lambertini che si è classificato quinto e Platania Parisi ottavo.

Seconda giornata da protagonista per l’Italia: Lambertini quinto e Platania Parisi ottavo nella spada maschile. Sabato il fioretto femminile e la sciabola maschile. L’Italia della scherma in carrozzina è ancora grande protagonista sulle pedane di Budapest. La seconda giornata della tappa ungherese di Coppa del Mondo Paralimpica regala altre due medaglie azzurre, entrambe nella sciabola femminile categoria B dove Andreea Mogos è d’oro mentre Julia Markowska conquista il bronzo. Podio sfiorato, invece, per Emanuele Lambertini e Luca Platania Parisi, rispettivamente al 5° e 8° posto nella spada maschile A. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it Articoli correlati Coppa del Mondo Paralimpica Scherma 2026: doppietta italiana nella sciabola femminile BNella terza giornata della Coppa del Mondo Paralimpica di Scherma 2026, la squadra italiana ha dato vita a una prova agonistica di altissimo livello,... Scherma, primo storico podio per Bertini: è bronzo nella Coppa del Mondo di sciabolaDopo aver superato le qualificazioni, Bertini è entrato nel tabellone principale con il piede giusto. Contenuti e approfondimenti su Scherma paralimpica Coppa del Mondo a... Temi più discussi: Scherma in carrozzina: da oggi via alla Coppa del mondo di Budapest; Scherma Paralimpica, l’Italia a Budapest per la tappa di Coppa del Mondo; In Comune la campionessa mondiale di scherma paralimpica Andreea Mogos; Cdm Paralimpica, medaglie d’oro per Markowska e Lambertini, Massa d’argento. Scherma in carrozzina: successi di Markowska e Lambertini in Coppa del MondoÈ di due ori e un argento il bottino dell’Italia della scherma in carrozzina nella prima giornata di gare di Coppa del Mondo di scherma di Budapest: Julia Markowska nella spada femminile categoria B e ... repubblica.it Scherma paralimpica, Italia protagonista a Budapest: due ori e un argentoTrionfi per Markowska e Lambertini, Massa conquista il secondo posto Grande spettacolo azzurro a Budapest nella tappa di Coppa del Mondo Paralimpica di scherma ... sportface.it La lista dei 28 convocati del Ct Gennaro Gattuso per i Playoff di qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA 2026 #Nazionale #Azzurri #VivoAzzurro - facebook.com facebook La lista dei 28 convocati del Ct Gennaro Gattuso per i Playoff di qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA 2026 #Nazionale #Azzurri #VivoAzzurro x.com