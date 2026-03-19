Scherma Paralimpica l’Italia a Budapest per la tappa di Coppa del Mondo

La Coppa del Mondo di scherma in carrozzina si svolge a Budapest, dove la Nazionale Paralimpica italiana partecipa con dodici atleti. La competizione, in programma da domani a domenica 22 marzo, coinvolge atleti di diverse nazioni e si svolge nella capitale ungherese. La tappa rappresenta uno degli appuntamenti principali del circuito mondiale di scherma paralimpica.

Budapest – Fa tappa a Budapest la Coppa del Mondo di scherma in carrozzina. La Nazionale Paralimpica azzurra sarà protagonista della tappa ungherese del circuito iridato, in programma da domani (giovedì 19) a domenica 22 marzo, con dodici portacolori. Convocati dai Commissari tecnici Alessandro Paroli per il fioretto, Antongiulio Stella per la sciabola e Michele Tarantini per la spada, rappresenteranno l’Italia sulle pedane magiare Mattia Galvagno, Michele Massa, Edoardo Giordan, Andrea Jacquier, Gianmarco Paolucci, Emanuele Lambertini e Luca Platania Parisi nelle prove maschili, Julia Markowska, Andreea Mogos e Sofia Garnero nelle competizioni femminili. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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