Nella seconda tappa di Coppa del Mondo Boulder a Berna, Camilla Moroni si è fermata a un passo dalla finale femminile, mentre Luca Boldrini ha conquistato la semifinale maschile. Entrambi hanno mostrato segnali positivi, evidenziando i miglioramenti del team azzurro.

Buoni segnali per l’Italia nella seconda tappa di Coppa del Mondo Boulder a Berna. Camilla Moroni chiude a un passo dalla finale femminile, mentre Luca Boldrini conquista una preziosa semifinale tra gli uomini confermando la crescita del team azzurro. Prosegue il percorso internazionale dell’Italia arrampicata sportiva nella seconda prova di Coppa del Mondo Boulder disputata a Berna. Gli azzurri impegnati sulle pareti svizzere hanno affrontato qualifiche molto impegnative, raccogliendo risultati incoraggianti soprattutto con Camilla Moroni e Luca Boldrini. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Coppa del Mondo Boulder, Moroni sfiora la finale a Berna: ottima semifinale anche per Boldrini

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