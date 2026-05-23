Arrampicata Coppa del Mondo a Berna | Mackenzie vince il boulder femminile

Notizia in breve

Nella terza tappa della Coppa del Mondo di arrampicata a Berna, Oceania Mackenzie ha vinto il boulder femminile. La competizione si è conclusa con la vittoria dell’atleta australiana, che ha superato le altre concorrenti durante la prova. La gara si è svolta nel rispetto del calendario previsto e ha visto la partecipazione di diverse atlete internazionali. La tappa di Berna fa parte del circuito 2026, con le fasi successive in calendario.