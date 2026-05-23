Arrampicata Coppa del Mondo a Berna | Mackenzie vince il boulder femminile
Nella terza tappa della Coppa del Mondo di arrampicata a Berna, Oceania Mackenzie ha vinto il boulder femminile. La competizione si è conclusa con la vittoria dell’atleta australiana, che ha superato le altre concorrenti durante la prova. La gara si è svolta nel rispetto del calendario previsto e ha visto la partecipazione di diverse atlete internazionali. La tappa di Berna fa parte del circuito 2026, con le fasi successive in calendario.
La terza tappa della Coppa del Mondo 2026 di arrampicata sportiva a Berna si è conclusa incoronando l’australiana Oceania Mackenzie nel boulder femminile. Sulle pareti elvetiche va in scena una finale intensa che premia la scalatrice oceanica Mackenzie. La Oceania Mackenzie, atleta classe 2002, ha conquistato oggi la sua prima affermazione assoluta in Coppa del Mondo mettendo a referto un punteggio di 74.5 risolvendo i blocchi decisivi con estrema precisione. La medaglia d’argento va alla britannica Erin McNeice, che chiude la sua prova con uno score di 69.0 e si accomoda al secondo posto. Completa il podio la statunitense Annie Sanders, terza classificata con 60. 🔗 Leggi su Sportface.it
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