Coppa dei Club Maxibon sfida decisiva per il Padel Hero

La Coppa dei Club Maxibon Regione Toscana sta entrando nella fase più intensa della sua edizione 2026, con 13 squadre che rappresentano le principali province della regione, tra cui Pistoia, Lucca, Pisa, Grosseto, Firenze e Livorno. La competizione vede coinvolti atleti di diverse età e livelli, che si sfidano in incontri di padel sul territorio toscano. La manifestazione si svolge durante tutto l'anno e si svolge in diverse strutture sportive della regione, attirando un pubblico sempre più numeroso.

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