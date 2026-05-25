Coppa dei Club Maxibon | le squadre pescaresi protagoniste delle finali regionali

Notizia in breve

Le finali regionali della Coppa dei Club Maxibon Regione Abruzzo si sono concluse con una grande partecipazione di oltre 1200 giocatori e 42 squadre provenienti dalla regione. La manifestazione, dedicata al padel, ha visto un forte coinvolgimento e un alto livello tecnico tra le squadre partecipanti. Le squadre di Pescara sono state protagoniste delle fasi finali, offrendo uno spettacolo di gioco e competizione. La competizione si è svolta con grande entusiasmo e organizzazione, attirando l’attenzione degli appassionati locali.