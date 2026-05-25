Coppa dei Club Maxibon | le squadre pescaresi protagoniste delle finali regionali
Le finali regionali della Coppa dei Club Maxibon Regione Abruzzo si sono concluse con una grande partecipazione di oltre 1200 giocatori e 42 squadre provenienti dalla regione. La manifestazione, dedicata al padel, ha visto un forte coinvolgimento e un alto livello tecnico tra le squadre partecipanti. Le squadre di Pescara sono state protagoniste delle fasi finali, offrendo uno spettacolo di gioco e competizione. La competizione si è svolta con grande entusiasmo e organizzazione, attirando l’attenzione degli appassionati locali.
Grande partecipazione, spettacolo e alto livello tecnico hanno caratterizzato le finali regionali della Coppa dei Club Maxibon Regione Abruzzo, una delle manifestazioni più importanti dedicate al padel del territorio, che quest’anno ha coinvolto oltre 1200 giocatori e 42 squadre provenienti da. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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