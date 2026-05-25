Coppa dei Club Maxibon | Chieti protagonista nelle finali regionali

Le finali regionali della Coppa dei Club Abruzzo 2025-2026 si sono concluse domenica, con il coinvolgimento di oltre 1200 giocatori e 42 squadre provenienti da Abruzzo e Molise. La manifestazione, tra le più partecipate nel territorio, si è svolta nel corso dell’ultimo fine settimana, mettendo in evidenza la partecipazione di diverse squadre, tra cui quella di Chieti.

Si sono concluse domenica le finali regionali della Coppa dei Club Abruzzo 2025–2026, una delle più importanti e partecipate manifestazioni dedicate al padel del territorio, capace quest’anno di coinvolgere oltre 1200 giocatori e 42 squadre provenienti da Abruzzo e Molise.Le finali delle. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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