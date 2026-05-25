Coppa dei Club Maxibon i primi verdetti

Nel weekend si sono svolte le finali provinciali e regionali della Coppa dei Club Maxibon, che hanno deciso alcune delle squadre qualificate alla fase finale nazionale. La competizione di padel si terrà dal 26 al 28 giugno presso un circolo di Aprilia. Le squadre vincitrici di queste finali si contenderanno il titolo nella manifestazione organizzata da MSP Italia. I risultati della fase regionale e provinciale determinano le squadre che accederanno alla finale nazionale.

Arrivano i primi verdetti della Coppa dei Club Maxibon. Si sono svolte nel weekend scorso le finali provinciali e regionali che hanno decretato alcune delle squadre che parteciperanno alla finale nazionale padel MSP Italia, in programma dal 26 al 28 giugno al circolo 747 di Aprilia.Partiamo da. 🔗 Leggi su Today.it

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