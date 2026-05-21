Coppa dei Club Maxibon anche Venezia in corsa

Il padel amatoriale in Veneto sta vivendo un momento di forte espansione e la Coppa dei Club 2026 rappresenta una delle principali manifestazioni di questa crescita. La competizione coinvolge numerosi club della regione e attira sempre più appassionati, contribuendo all’aumento del numero di praticanti. La manifestazione si svolge con regolarità e raccoglie partecipanti di diverse età e livelli, confermando la diffusione del sport tra i dilettanti locali. Tra le squadre in gara c’è anche quella di Venezia, che si sta facendo notare nel circuito.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui