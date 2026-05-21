Coppa dei Club Maxibon anche Venezia in corsa
Il padel amatoriale in Veneto sta vivendo un momento di forte espansione e la Coppa dei Club 2026 rappresenta una delle principali manifestazioni di questa crescita. La competizione coinvolge numerosi club della regione e attira sempre più appassionati, contribuendo all’aumento del numero di praticanti. La manifestazione si svolge con regolarità e raccoglie partecipanti di diverse età e livelli, confermando la diffusione del sport tra i dilettanti locali. Tra le squadre in gara c’è anche quella di Venezia, che si sta facendo notare nel circuito.
Il movimento del padel amatoriale in Veneto continua a crescere senza sosta e la Coppa dei Club 2026 si conferma il vero motore di questo straordinario sviluppo. Con 16 squadre al via, suddivise in due gironi altamente competitivi, il torneo sta offrendo spettacolo, entusiasmo e una. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: La corsa al tricolore entra nel vivo: la Coppa dei Club Maxibon accende l’Italia
Coppa dei Club Maxibon, il Livorno Padel Club sogna la finaleLa Coppa dei Club Maxibon Regione Toscana sta entrando nella fase viva della competizione.
Coppa dei Club Maxibon, a Pescara e Chieti l’ultimo atto della fase abruzzeseIn campo al Blanco Padel Club di Francavilla al Mare e al Padelmania di Pescara le finali elite silver e master silver ... ilpescara.it
Coppa dei Club Maxibon, a Latina trionfa il Padel & Fit BlackLa formazione pontina accede alla finale Regione Lazio in programma nel weekend, con in palio un posto per la finale nazionale padel MSP Italia ... latinatoday.it