Coppa dei Club Maxibon a Pescara e Chieti l’ultimo atto della fase abruzzese

La fase abruzzese della Coppa dei Club Maxibon si avvicina alla conclusione con le Finali Elite Silver, che si svolgeranno nel prossimo fine settimana. Le finali si terranno sui campi di Passione Padel e dell’Interamnia Sport Village, dopo aver assistito alle finali del tabellone Elite, dove il Bombonera Padel ha conquistato la vittoria. La competizione regionale ha visto coinvolti diversi club locali che si stanno preparando per l’ultimo atto di questa edizione.

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