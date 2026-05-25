Convalidato l' arresto del latitante per mafia Giuseppe Trimboli | resta in carcere

La giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto di Giuseppe Antonio Trimboli, 65 anni, arrestato a Genova nei giorni scorsi. La misura cautelare in carcere è stata confermata.

La gip Elisa Scorza ha convalidato l'arresto e disposto la misura cautelare in carcere nei confronti di Giuseppe Antonio Trimboli, il latitante di 65 anni arrestato nei giorni scorsi a Genova.Trimboli era ricercato dal 30 novembre 2024, quando si era sottratto all’esecuzione del provvedimento. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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