Convalidato l’arresto | stalker resta in carcere

L’arresto di un uomo di 55 anni, residente a Novellara, è stato convalidato e il giudice ha disposto la custodia in carcere. L’uomo era stato fermato dalle forze dell’ordine con l’accusa di stalking. La decisione è arrivata questa mattina durante l’udienza di convalida presso il tribunale competente. L’indagato rimane quindi in cella in attesa di ulteriori sviluppi del procedimento giudiziario.

Come era prevedibile, è stato convalidato l’arresto dell’uomo di 55 anni, di Novellara, arrestato nei giorni scorsi dai carabinieri in quanto autore di una violazione collegata all’ordinanza del giudice sull’uso del braccialetto elettronico, disposto per controllare l’uomo, già condannato in primo grado in due processi per stalking e ora imputato in altro simile procedimento, in tribunale a Reggio. Il giudice per le indagini preliminari Luca Ramponi ha convalidato l’arresto, disponendo per ora la musica cautelare in carcere, accogliendo la richiesta avanzata dal pubblico ministero Maria Rita Pantani. La difesa, affidata all’avvocato Stefania Musi, aveva invece proposto gli arresti domiciliari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Convalidato l’arresto: stalker resta in carcere Articoli correlati Tre ciclisti investiti. Vittime scelte a caso. Arresto convalidato. La donna resta in carcerePALESTRO(Pavia) L’arresto è stato convalidato e lei resterà in cercere a San Vittore a Milano. Cinturrino resta in carcere, convalidato l’arresto per l'omicidio del pusher di Rogoredo: “Metodi intimidatori, pericolo che commetta altri reati”Milano, 25 febbraio 2026 – Carmelo Cinturrino resta in carcere per l'omicidio di Abderrahim Mansouri, il 28enne ucciso con un colpo di pistola il 26... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Convalidato l'arresto stalker resta in... Temi più discussi: Convalidato l’arresto: stalker resta in carcere; Stalker si avvicina all'abitazione dell'ex moglie, arrestato grazie al braccialetto elettronico; Perugia, l'incubo di una studentessa perseguitata. Stalker finisce in carcere; STALKER DI NOVELLARA, CARCERE CONVALIDATO. Collezionista di arresti e denunce per stalking: A Novellara l’incubo non è ancora finito. VIDEOREGGIO EMILIA – Le vittime del presunto stalker seriale di Novellara si chiedono quanto durerà questa pausa dalla paura e dall’ansia costante. Una pausa data dall’arresto che nelle ultime ore ha porta ... reggionline.com Nuovo arresto per lo stalker delle influencerIl giovane raggiunto dai carabinieri mentre continuava a contattare online una delle vittime. Il caso svelato dal programma ‘Le Iene’ Modena, 5 marzo 2026 – Nuovo arresto a nel Modenese per il 25enne ... ilrestodelcarlino.it All’esito dell’udienza, il Giudice del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto, disponendo di nuovo nei confronti dell’indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari. - facebook.com facebook Il Gip del Tribunale di Pordenone ha convalidato il fermo e disposto la misura cautelare in carcere nei confronti di Loriano Bedin, 67 anni, reo confesso dell'omicidio dell'imprenditore Mario Ruoso, 87 anni, storico patron dell'emittente TelePordenone #ANSA x.com