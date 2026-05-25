A Genova, Giuseppe Antonio Trimboli rimane in carcere mentre proseguono le indagini sulla sua latitanza di quasi due anni. Davanti alla giudice Elisa Scorza, l’uomo non ha fornito dettagli su chi gli abbia fornito il documento falso. La procura sta verificando eventuali complicità o supporto esterno. Trimboli continuerà a essere detenuto, mentre le indagini sui soggetti coinvolti sono in corso.

Ha ammesso che la carta di identità era falsa ma non ha voluto dire chi gliel’ha procurata né spiegare chi lo ha aiutato nella latitanza a Genova. Per questo la gip Elisa Scorza ha disposto la custodia cautelare in carcere per Giuseppe Antonio Trimboli, il sessantacinquenne di Gioia Tauro arrestato venerdì a Genova dalla squadra mobile dopo una latitanza iniziata il 30 novembre 2024. Trimboli era stato arrestato in un B&B nel quartiere di Sam Martino e ai poliziotti della squadra mobile aveva mostrato una carta d’identità intestata a un cittadini nato in Sicilia Su Trimboli, esponente della cosca Piromalli, pendeva una condanna a 12 anni per associazione mafiosa, poi ricalcolata in 8 anni e due mesi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Genova, resta in carcere Giuseppe Antonio Trimboli, si indaga su chi ha favorito la sua latitanza per quasi due anni

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