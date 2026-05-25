Controlli nella movida un arresto e due denunce Verifiche anche su minori e droga

Durante controlli nella zona della movida sono stati arrestati una persona e due denunciate. Sono state effettuate verifiche anche su minori e sostanze stupefacenti. Sono state segnalate alla prefettura quattro persone per uso personale di droga e sono state elevate otto sanzioni al Codice della strada. Inoltre, è stato eseguito un ordine di carcerazione.

LECCE – Un ordine di carcerazione eseguito, due persone denunciate, quattro segnalate alla prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti e otto sanzioni al Codice della strada. È il bilancio dei controlli svolti sabato sera dai carabinieri nel centro di Lecce, con particolare attenzione. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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Controlli della movida due denunce e cinque segnalati

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