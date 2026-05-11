Ischia controlli Carabinieri | denunce e arresto per droga e furti

Nella giornata di oggi, i Carabinieri hanno eseguito un servizio straordinario sull'isola di Ischia, identificando 69 persone, controllando 21 veicoli e ispezionando 4 imbarcazioni. Durante le operazioni, sono state denunciate alcune persone per reati legati alla droga e ai furti, e un’altra è stata arrestata. Le forze dell’ordine continueranno a monitorare la zona per garantire la sicurezza pubblica.

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Servizio straordinario dell’Arma dei Carabinieri: 69 persone identificate, 21 veicoli controllati e 4 imbarcazioni ispezionate. Servizio straordinario di controllo del territorio per i carabinieri della compagnia di Ischia. Alle prime luci dell’alba il bilancio conta 69 persone identificate, 21 veicoli controllati e 4 imbarcazioni ispezionate. 2 le persone denunciate. Un 65enne, incensurato, che nel giorno del suo compleanno è stato deferito per furto aggravato. I carabinieri dopo aver ricevuto la segnalazione per un furto di una e-bike hanno visionato le telecamere di videosorveglianza della zona individuando nel 65enne l’autore del reato. Stesso destino per un 43enne incensurato.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Ischia, controlli Carabinieri: denunce e arresto per droga e furti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Porti Sicuri: Arresti e Denunce tra Ischia e Forio #shorts Notizie correlate Fonte Nuova | Mentana – Controlli dei Carabinieri. Un arresto e 4 denunce. 9 persone segnalate per uso personale di droga. Chiusa una pizzeriaDurante i controlli alla circolazione stradale, altre 4 persone sono state denunciate in stato di libertà. Ischia, controlli straordinari: un arresto per drogaIdentificate oltre 500 persone, controlli su veicoli e strutture ricettive: sanzioni e denunce nel weekend sull’isola. Argomenti più discussi: Ischia e Procida, controlli turistici dopo il ponte: fittanze abusive, lavoro nero e sicurezza nei porti; B&B abusivi, Nas e denunce nei controlli sulle isole; CARABINIERI DI NAPOLI * : ISCHIA E PROCIDA: UN ARRESTO PER DROGA, DUE DENUNCE PER FURTO NEL CONTROLLO DEL TERRITORIO; Ischia, Forio, Procida e Casamicciola Terme: Carabinieri impegnati nei controlli dei flussi turistici e nelle fittanze abusive.