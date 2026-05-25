Controlli interforze nel quartiere Santa Rita dopo il parco vandalizzato FOTO

Nella mattina del 25 maggio 2026, nel quartiere Santa Rita di Lanciano, sono stati effettuati controlli interforze nel quadro di un servizio straordinario di verifica del territorio. La misura è stata adottata in seguito a un raid vandalico che ha danneggiato un parco pubblico della zona.

Controlli interforze in risposta al raid vandalico contro il parco pubblico di Santa Rita. Nella mattinata di oggi, 25 maggio 2026, nel popoloso quartiere di Lanciano, è stato eseguito un servizio straordinario interforze di controllo del territorio, disposto dal prefetto della provincia di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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Lanciano, blitz interforze nel quartiere Santa Rita

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