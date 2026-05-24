Ennesimo sfregio al quartiere Santa Rita | vandalizzato l' ecoparco pubblico FOTO

Notizia in breve

Nella notte tra venerdì e sabato, l'ecoparco pubblico del quartiere Santa Rita a Lanciano è stato vandalizzato. L'area, realizzata dalla Ecolan, è stata danneggiata a poche ore dalla festa dedicata alla patrona, che aveva visto la partecipazione di rappresentanti delle forze dell’ordine. Non sono stati specificati i danni o i responsabili.