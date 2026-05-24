Ennesimo sfregio al quartiere Santa Rita | vandalizzato l' ecoparco pubblico FOTO

Da chietitoday.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nella notte tra venerdì e sabato, l'ecoparco pubblico del quartiere Santa Rita a Lanciano è stato vandalizzato. L'area, realizzata dalla Ecolan, è stata danneggiata a poche ore dalla festa dedicata alla patrona, che aveva visto la partecipazione di rappresentanti delle forze dell’ordine. Non sono stati specificati i danni o i responsabili.

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Sembra non esserci pace per il quartiere Santa Rita, a Lanciano. Nella notte tra venerdì 22 e sabato 23 maggio, a poche ore dalla festa per la patrona che ha visto la partecipazione del prefetto e del questore di Chieti, l'ecoparco pubblico realizzato dalla Ecolan è stato vandalizzato.Nell'area. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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