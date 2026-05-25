Controlli dei Carabinieri nel fine settimana scattano denunce e segnalazioni

Notizia in breve

Nel fine settimana, i Carabinieri di Avellino hanno effettuato numerosi controlli sul territorio. Durante le operazioni, sono state identificate persone e veicoli, e sono state emesse diverse denunce e segnalazioni. Sono stati sequestrati oggetti e documenti, e sono stati controllati esercizi commerciali e abitazioni private. L’attività si è concentrata nel tentativo di prevenire comportamenti illegali e violazioni delle norme vigenti.