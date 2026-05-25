Controlli dei Carabinieri nel fine settimana scattano denunce e segnalazioni

Da avellinotoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nel fine settimana, i Carabinieri di Avellino hanno effettuato numerosi controlli sul territorio. Durante le operazioni, sono state identificate persone e veicoli, e sono state emesse diverse denunce e segnalazioni. Sono stati sequestrati oggetti e documenti, e sono stati controllati esercizi commerciali e abitazioni private. L’attività si è concentrata nel tentativo di prevenire comportamenti illegali e violazioni delle norme vigenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Prosegue l’azione del Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino nel contrasto alle varie forme di illegalità e devianza sul territorio irpino.Durante il fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi hanno dato esecuzione a mirati servizi di controllo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

I controlli dei Carabinieri in zona Termini

Video I controlli dei Carabinieri in zona Termini

Notizie e thread social correlati

Controlli straordinari nel fine settimana, otto denunce e quindici segnalazioni per assunzione di sostanzeNel corso del fine settimana, i carabinieri delle compagnie di Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto hanno effettuato controlli mirati nel territorio,...

Milazzo, controlli straordinari dei carabinieri nel weekend: 12 denunce e 4 segnalazioni per drogaNel fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Milazzo hanno eseguito controlli straordinari sul territorio.

Temi più discussi: Controlli dei Carabinieri nel Casalasco: cinque denunce e tre segnalazioni per droga; Controlli dei carabinieri nella 'zona rossa' a Cagliari, denunce e sequestri; Controlli dei Carabinieri nella Tuscia: arresti per droga e furti tra Civita Castellana, Bagnoregio e Tuscania; Maxi controllo dei Carabinieri: 6 arresti e droga sequestrata.

controlli dei carabinieri nelControlli dei carabinieri nel Crotonese: un arresto e 17 multe sulle stradeServizi straordinari ad alto impatto della Compagnia di Cirò Marina con il supporto delle Sio: identificate 152 persone e controllati 114 veicoli ... catanzaro.gazzettadelsud.it

controlli dei carabinieri nelSabato sera di controlli a Caserta, i carabinieri arrestano un ventenne per drogaNel corso dello stesso servizio, i Carabinieri hanno inoltre denunciato un 33enne residente a Caserta trovato in possesso di un coltello a scatto lungo oltre venti centimetri. L'arma è stata ... rainews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web