Controlli dei Carabinieri nel fine settimana scattano denunce e segnalazioni
Nel fine settimana, i Carabinieri di Avellino hanno effettuato numerosi controlli sul territorio. Durante le operazioni, sono state identificate persone e veicoli, e sono state emesse diverse denunce e segnalazioni. Sono stati sequestrati oggetti e documenti, e sono stati controllati esercizi commerciali e abitazioni private. L’attività si è concentrata nel tentativo di prevenire comportamenti illegali e violazioni delle norme vigenti.
Prosegue l’azione del Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino nel contrasto alle varie forme di illegalità e devianza sul territorio irpino.Durante il fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi hanno dato esecuzione a mirati servizi di controllo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
I controlli dei Carabinieri in zona Termini
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