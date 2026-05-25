Controlli al Piano | denunciato un uomo già colpito dal divieto di ritorno ad Ancona Ubriaco e senza documenti | 25enne nei guai

Un uomo già soggetto al divieto di ritorno è stato denunciato dalla polizia nel fine settimana al Piano di Ancona. Durante i controlli, un 25enne senza documenti e in stato di ebbrezza è stato fermato. Nonostante il divieto, era tornato in città.

ANCONA - Era tornato ad Ancona nonostante il divieto di ritorno emesso nei suoi confronti. Per questo un 30enne straniero è stato denunciato dalla Polizia nel corso dei controlli effettuati nel weekend al Piano. Con lui sono finiti nei guai anche un connazionale irregolare sul territorio. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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Avola. Controlli a tappeto: denunce, sanzioni e sequestri durante loperazione dei Carabinieri

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