Ubriaco al volante provoca incidente denunciato 25enne

Un giovane operaio di 25 anni è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza dopo aver causato un incidente stradale. L’incidente si è verificato in una strada urbana e non ha provocato feriti gravi, ma ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Secondo quanto riferito, il conducente era sotto l’effetto di alcol al momento del fatto. La polizia ha sequestrato il veicolo e avviato gli accertamenti necessari.

Un operaio venticinquenne di Favara è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza dopo aver provocato un incidente stradale che, comunque, non ha causato gravi conseguenze.Il fatto è avvenuto lunedì sera, poco prima della mezzanotte, lungo la strada statale 112. Il conducente, secondo quanto.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Rivolta d'Adda, ubriaco al volante provoca un incidente: denunciato 29enne milaneseRivolta d’Adda (Cremona), 23 gennaio 2026 - E’ salato il conto dell’ultimo dell’anno per un 29enne milanese, che all'alba del primo gennaio, con un... Casalbuttano, si mette ubriaco al volante e provoca un incidente: denunciato un 65enneCasalbuttano (Cremona), 30 marzo 2026 – Ubriaco al volante provoca un incidente e si becca la denuncia.