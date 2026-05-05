Minturno dal vivo senza documenti e locali non a norma | nei guai il titolare

A Minturno, la Polizia di Stato ha scoperto un esercizio commerciale che gestiva clienti senza documenti e aveva locali non conformi alle normative di sicurezza. Durante un controllo effettuato nei giorni scorsi, sono state riscontrate irregolarità strutturali e la presenza di persone senza documenti di identità. Il titolare dell’attività è stato denunciato per violazioni amministrative e sanitarie, mentre l’esercizio è stato temporaneamente chiuso.

Minturno, 5 maggio 2026 – La Polizia di Stato prosegue nell’attività volta all’effettuazione di verifiche e controlli amministrativi nei confronti dei pubblici esercizi, con particolare attenzione al rispetto della normativa in materia di sicurezza, tutela dei lavoratori e regolarità delle autorizzazioni amministrative. Nel corso di specifici controlli effettuati nel comune di Minturno, i poliziotti del Commissariato di P.S. di Formia, con la collaborazione della Polizia Locale di Minturno e di personale dell’ASL Latina – sezione di Minturno, hanno proceduto ad una verifica presso un’attività di somministrazione di alimenti e bevande, riscontrando diverse irregolarità amministrative e violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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